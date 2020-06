Alejandra Ávalos demostrará agresiones de Laura Flores y Érika Buenfil, dice

La cantante mexicana Alejandra Ávalos hizo público que Érika Buenfil y Laura Flores la insultaron públicamente años atrás, y con esa declaración se ha armado un escándalo entre las actrices.

Érik Buenfil y Laura Flores han negado lo que Alejandra Ávalos ha comentado y de lo que se ha hablado en distintos portales de noticias y programas de televisión.

En entrevista con De Primera Mano, Flores, protagonista de telenovelas como Los años felices y Siempre te amaré, ha dicho que no recuerda haber hablado mal de Ávalos.

Me parece que es una gran artista, me se sus canciones, siempre la he admirado, y pues si es cierto lo que dice, en su momento debió habérmelo hecho saber."