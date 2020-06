Alejandra Ávalos fue humillada por Érika Buenfil y Laura Flores

Ni la pandemia detiene los escándalos de los famosos y es que la actriz Alejandra Ávalos de 51 años, reveló para el programa Venga la Alegría, que Érika Buenfil y Laura Flores le hicieron la vida pedazos en su juventud, pues asegura que le tenían envidia.

De acuerdo con la también cantante ella presentaba su show en un club nocturno a los 25 años de edad, donde su belleza dejaba a más de uno con la boca abierta, razón por la cual asegura que las actrices ya mencionadas le tenían envidia.

Érika Buenfil y Laura Flores se encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades, me trataron mal en su momento, me ofendieron, este pagaban por ir a mis shows se sentaban en primera fila con chicos que les pagaban la cuenta (...) desde la primera fila así ya sabes a mis pies me decían gorda, panzona", dijo Alejandra Ávalos.

Por si fuera poco la famosa recalcó que también sus compañeras supuestamente le tenían coraje. pues contrario a ella nunca necesitó de 'palancas', para darse a conocer en el mundo de la farándula, ya que es una mujer que viene desde abajo.

"Ellas eran como privilegiadas intocables y yo no, yo vengo de abajo, me la partí sola, nadie me ayudó no tuve padrino no tuve mecenas, nadie me patrocinó nada en la vida, nadie y eso les daba mucho coraje ellas hacían otro tipo de sacrificios", dijo Alejandra Ávalos.

Se quedan calladas

Hasta el momento Laura Flores y Érika Buenfil no han dicho nada al respecto sobre las declaraciones de su colega, pero los internautas aseguran que entre las tres mujeres podría avecinarse una guerra, por lo que ya están esperando su reacción.

"Que mala gente pero eso te hace mas fuerte y te ensena a no hacer lo mismo", "Ahora vienen los dimes y diretes de las otras dos Ávalos: El fuerte llega hasta dónde el débil quiere", escribieron los usuarios.

Cabe mencionar que Alejandra ávalos comenzó en la misma época en que sus colegas empezaron sus pininos en la pantalla chica, pero contrario a ellas la artista decidió dedicarse más a la música que a la actuación.

