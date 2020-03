Alejandra Ávalos revela lo que Luis Miguel le hizo cuando rechazó su amor

Alejandra Ávalos, quien entre los años 80 y 90 protagonizó telenovelas exitosas como El padre Gallo, cuenta en entrevista con Gustavo Adolfo Infante la decisión que tomó Luis Miguel respecto a ella cuando le dijo que solo quería ser su amiga.

Alejandra Ávalos, cantante de temas como Amor fascíname y Tren, tren, tren, fue cortejada por Luis Miguel años atrás, lo ha comentado en distintas entrevistas que le han hecho en los últimos años.

Y en esta ocasión, Ávalos vuelve a tocar el tema y le revela a Gustavo Adolfo la decisión que tomó el famoso cantante cuando ella le dejó en claro que no quería nada con él, más que su amistad.

Pues él se enojó conmigo, ya no me volvió a hablar nunca", dice Ávalos al periodista para su programa de televisión El minuto que cambió mi destino.

Alejandra narra que Luis Miguel varias veces la invitó a distintos eventos, y lo acompañó, hasta pasaba a su casa por ella en compañía de su chofer.

Entre ella y Luis Miguel hubo un primer beso, pero ella asegura que lo rechazó cuando él le confesó que quería algo más con ella, cosa con lo que no estuvo de acuerdo y le expresó que lo prefería como un amigo para toda la vida.

A mí me gustaba él como amigo y yo le gustaba a él como pareja o romance. Y yo no me dejé tan fácil porque yo no tenía en la mira a Luis Miguel”, dice la guapa cantante.