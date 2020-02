Alejandra Beffer, la actriz que se quedó ciega y quiso quitarse la vida

El programa de televisión Las solteras del 2, de Televisa, fue uno de los más exitosos en la década de los años 80. Alejandra Beffer era una de las actrices que participaba en él y por ello se hizo famosa. Tristemente, hoy en día ha perdido la vista y relata de qué manera sucedió.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa de YouTube Los minutos de Gustavo Adolfo Infante, Alejandra Beffer cuenta que la vida le hizo una mala jugada, algo por lo que jamás pensó pasar.

La vida de muchas personas está marcada por una o más tragedias, y la de Beffer es ejemplo de ello. Jamás olvidará cuando en su presencia asesinaron a su esposo, hace 21 años, y ella salvó su vida de milagro.

Fue impactante ver cómo en tu cara le desbaratan la cara a la persona que amas. Le doy gracias a Dios que no me mataron a mi también y que no estoy en un manicomio."

Y el haber perdido la vista, es sin duda alguna, otra tragedia más que Alejandra ha tenido que enfrentar con mucha fuerza y valor, aunque confiesa también que una vez, desesperada, intentó suicidarse.

Sobre la manera en que perdió la vista, Alejandra comparte a Infante que en un día normal vio cómo se le movieron las letras al estar leyendo, y tras acudir al médico, le dijeron que sus ojos se estaban muriendo por falta de células.

Me dijeron que cuando murieran, me los tenían que sacar, si no lo hacían, se me infectaría el cerebro."

Alejandra visitó a varios médicos y todos coincidieron con el primer diagnóstico que le dieron. El haberse sometido ya a varias operaciones de nada ha servido porque tristemente ha perdido la vista.

La actriz confiesa que ahora se siente fuerte para salir adelante, tras siete años de estar sufriendo y luchando por recuperar su vista.

Tengo dos trasplantes de córnea, 32 operaciones y cuando me hicieron mi último trasplante de córnea no me la pudieron coser. Pasé momentos horribles."

El nervio óptico y la retina de Alejandra sufrieron serios daños, y los médicos le diagnosticaron que jamás podría volver a ver.

Vino un shok, reniego de la vida, de Dios, luego me vino una fuerte depresión y descubrir lo horrible que es mucha gente es lo peor que me ha podido pasar."

Y al recordar sus años de éxito en Las solteras del 2 (el cual se transmitía por canal 2) donde interpretó a una chava punk, menciona:

Era la figura femenina de moda del momento, las chavitas se vestían como yo, fue una etapa padre y triste. No sabía manejar la fama. No podía salir porque me veía rodeada de tumultos."

En su época de fama, Alejandra cuenta que tuvo pretendientes millonarios y varios de ellos hasta le ofrecían regalar automóviles del año, cosa que jamás aceptó.