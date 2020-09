Alejandra Beffer revela pasado oscuro de Chabelo

La actriz y productora Alejandra Beffer de 50 años, hizo una fuerte confesión para la revista Tv Notas, pues acusó al conductor Xavier López "Chabelo", de 85 años de edad, que durante un casting supuestamente la acosó sexualmente, por lo que tuvo que callarse varios años.

Pero ahora Alejandra Beffer decidió hablar para Tv Notas y confesó lo duró que ha sido ser parte del espectáculo, pero lo más desagradable fue cuando en un intento por regresar a la televisión, después de Las Solteras del 2, Alejandra Beffer llegó a un casting, donde Xavier López "Chabelo" le dijo algo muy fuerte.

Fue en 1995 cuando Alejandra Beffer, quien ya había formado una carrera, acudió al casting del programa La Cuchufleta, donde Alejandra Beffer, estaba segura que tendría un lugar en la producción, pues ya tenía años de experiencia, por lo que a su llegada con Xavier López Chabelo, le mostró su curriculum, pero lejos de ponerle atención le tomó la mano para decirle lo siguiente:

"Me preguntó: '¿Que tan importante es para ti regresar a la televisión?' y le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mi trabajar con él, y me respondió: 'De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire", dijo Alenjandra Beffer para Tv Notas.

Tras la supuesta insinuación de Xavier López "Chabelo", Alejandra Beffer, de inmediato le dijo que era una mujer casada y con un hijo, además le dijo que su esposo la estaba esperando afuera del casting, pero supuestamente Xavier López Chabelo dijo que no le interesaba, pues él no le iba a decir nada a su esposo, solamente que ella se lo fuera a contar.

Tras negarse a las peticiones de Xavier López Chabelo, Alejandra Beffer, salió llorando del casting, pues se sintió muy indignada con las declaraciones que le hizo el ya famoso conductor en ese entonces, por lo que se guardó dicho recuerdo por mucho tiempo, para después decirle a su esposo.

Hasta el momento Xavier López Chabelo, no ha dicho nada ante las declaraciones de Alejandra Beffer, quien hace años se retiró del mundo de la farándula, aunque cuenta con un canal en YouTube, donde comparte sus vivencias de como fue su ascenso a la fama hace años.

Alejandra Beffer se retiró del medio no solo para dedicarse a su familia, sino por que comenzó a perder la vista poco a poco y es que un día mientras estaba leyendo se le movieron las letras, por lo que de inmediato fue al doctor quien le dijo que por falta de células su vista se estaba perdiendo.

Tengo dos trasplantes de córnea, 32 operaciones y cuando me hicieron mi último trasplante de córnea no me la pudieron coser. Pasé momentos horribles, dijo Alejandra Beffer en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.