Alejandra Bogue desenmascara a Horacio Villalobos

La famosa actriz y vedette, Alejandra Bogue, llevó a cabo un Facebook Live para compartir y convivir un poco con sus miles de seguidores.

Sin embargo, la transmisión en vivo se tornó un tanto incómoda, pues la también conductora de televisión respondió algunas preguntas de sus fans y terminó explotando contra Horacio Villalobos, quien se ha jactado de haberla “creado”, además de tacharla de "viejita" y burlarse de que se parece a Ignacio López Tarso.

“Que nos les tomen el pelo que me inventó Horacio Villalobos ni nada, yo ya traigo una trabajo de veintipico de años atrás, él me dio la oportunidad de trabajar ahí y tampoco inventó a la Tesorito, que tampoco los engañen, lo que pasa es que hay gente que son de nueva generación, no lo conocen y le creen toda la bola de porquería que dice, no me inventó ese psicópata”.