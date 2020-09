Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán, también heredó su belleza de su abuela María del Carmen

Ana Paula y Alejandra Capetillo heredaron la belleza de su mamá Biby Gaytán, pero es Alejandra la que más se parece a su famosa progenitora, una de las actrices más queridas en México. Pero cabe mencionar que esa belleza que tiene la joven de 21 años de edad, también es herencia de su abuela paterna María del Carmen Vásquez Alcaide, tal y como lo mostró en unas fotografías que compartió en su feed de Instagram.

Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, dedicó estas hermosas palabras a su abuela María del Carmen Vásquez Alcaide, a quien de cariño le dice Yeya: "no hay actividad que disfrute más como escuchar las historias que me cuenta mi Yeya de su vida, no solo la adoro porque es mi abuela, si no la admiro mucho por la mujer que es y ha sido durante toda su vida. Les comparto algunas de mis fotos favoritas de ella ❤️".

En su post que tiene más de 26 mil likes, la hija de Biby Gaytán publicó una serie de fotografías de su abuela paterna de su etapa de juventud. Los followers de Alejandra Capetillo le agradecieron por compartir estas bellas imágenes de la mamá de Eduardo Capetillo.

La mamá de Eduardo Capetillo en su juventud. Foto: Instagram @alecapetilloga

"Juro que en esta imagen eres toda tu mamá, o sea ya sabíamos que te pareces pero en esta está increíble el parecido", "Alejandra es idéntica a su abuela ❤️", "disfruta mucho de tu abuela, son tesoros que siempre estarán en nuestro corazón", "una mujer hermosa tu abuelita y me hizo recordar lo que se siente cuando las abuelitas nos abraza", "muy linda la señora y tú igual, tienes la belleza de tus hermosos padres y tu abuelita", son algunos de los comentarios en el post de Alejandra Capetillo.

Alejandra Capetillo junto a su abuela parterna. Foto: Instagram @alecapetilloga

Por otra parte, en uno de los videos que ha compartido junto a su hermana Ana Paula en su canal de YouTube, Alejandra Capetillo dio a conocer el trastorno que padece desde que era una niña. "Yo siempre, toda la vida, he sido sonámbula, o sea no solo hablo, literal me levanto, agarro cosas, abro puertas, o sea todo el show".

Pero lo que me ha pasado en los últimos cinco años es que sí me acuerdo, o sea mis ojos están abiertos y sí estoy viendo lo que está pasando, nada más no controlo lo que estoy haciendo y veo cosas, como que estoy entre dormida y despierta, veo cosas y no sé por qué siempre en los últimos años me he levantado porque veo arañas en mi cama o porque volteo y en el techo veo una araña enorme.

Alejandra Capetillo pidió ayuda a sus fans: "por favor si alguien sabe o que estudie qué significa, si hay alguien ahí afuera que esté viendo este video y sabe algo de temas de sueñoy sonambulismo necesito que me dé la respuesta a mi problema".

En junio pasado Ana Paula y Alejandra Capetillo debutaron como youtubers. En su primer video ambas contaron varias cosas que sus seguidores no sabían sobre ellas, como la diferencias en gustos profesionales, pues mientras Ana Paula optó por estudiar Comunicación y Medios Digitales con una especialidad en periodismo y redes sociales, Alejandra Capetillo eligió la carrera de Negocios Internacionales y es una apasionada de la fotografía.

