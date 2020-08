Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, revela el trastorno que padece y pide ayuda

En uno de los más recientes videos que compartió junto a su hermana en su canal de YouTube, Alejandra Capetillo dio a conocer a sus seguidores el trastorno que padece desde que era una niña. Asimismo la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán pidió ayuda a todas las personas que vieran el video. "Yo siempre, toda la vida, he sido sonámbula, o sea no solo hablo, literal me levanto, agarro cosas, abro puertas, o sea todo el show".

De igual manera Alejandra Capetillo contó sobre el trastorno que padece, "pero lo que me ha pasado en los últimos cinco años es que sí me acuerdo, o sea mis ojos están abiertos y sí estoy viendo lo que está pasando, nada más no controlo lo que estoy haciendo y veo cosas, como que estoy entre dormida y despierta, veo cosas y no sé por qué siempre en los últimos años me he levantado porque veo arañas en mi cama o porque volteo y en el techo veo una araña enorme".

La hija de Biby Gaytán pidió ayuda a los seguidores que tienen su hermana Ana Paula y ella: "por favor si alguien sabe o que estudie qué significa, si hay alguien ahí afuera que esté viendo este video y sabe algo de temas de sueñoy sonambulismo necesito que me dé la respuesta a mi problema".

Por otra parte Ana Paula y Alejandra Capetillo, quien hace unos meses se lanzaron como youtubers, comentaron a manera de broma que si por su mamá Biby Gaytán fuera, ellas seguirían durmiendo en cunas. "Nuestra habitación sí es linda, pero es como de niña chiquita, de milagro no seguimos durmiendo en cuna.

Literalmente es de niña chiquita, casi casi nuestras camas son cunas, yo ya no quepo en esa cama, mis pies están en el aire, o sea como que los pies siento ya los deditos afuera, solo aprendí a dormir así.

Las bellas Alejandra y Ana Paula Capetillo, también revelaron lo que buscan en un hombre. "Me gusta que sean muy inteligentes, eso es lo primero, que sean muy cultos, que pueda hacer planes con ellos como ir a un museo, ir a una librería", señaló Ana Paula, agregando que "ya sé que dicen que yo soy muy fresa, pero, por alguna razón, a mí no me gustan los niños fresas, no porque los niños fresas sean malos, pero no son mi tipo de novio, porque yo tengo puntos de vista, opiniones e ideales un poco más a lo liberal y necesito a alguien que pueda compartir como ese tipo de mentalidad conmigo, un poco más contemporáneo, un poco más libre con sus ideas".

Su hermana Alejandra Capetillo resaltó que si algún hombre llegara a cruzarse por su vida, "en lo que me fijaría sería en que fuera totalmente auténtico, yo soy una persona sumamente transparente, desde el momento uno en el que me conoces, soy un libro abierto, no tengo barreras, no escondo cosas".

No soporto en general a la gente que no sea auténtica, como fingidas, que quieren caer bien, yo en un hombre como que lo valoro muchísimo, que sea desde el momento uno totalmente auténtico y que sea súper aventurero.

