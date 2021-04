Alejandra Guzmán: Frida acércate, te ofrezco mi amor porque yo te parí y meto las manos al fuego por mi padre

Alejandra Guzmán de 53 años de edad está más que desespera en estos momentos y pide prudencia a todo el mundo debido a las fuertes acusaciones que lanzó su hija Frida Sofía en una entrevista con Gustavo Adolfo Infantem donde acusa a su abuelo Enrique Guzmán de supuestamente tocarla.

Y es que Frida Sofía acusó a su abuelo de presuntamente haberla tocado hace varios años, formándose tremendo escándalo, por lo cual la cantante de rock lanzó un video donde se dirige a la joven en señal de paz para que puedan arreglar toda la polémica desatada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hola a todos, creo que es tiempo de que yo hable, como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella, sin necesidad de cámaras y de los medios, es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasado, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar a un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí y a todos los medios espero que comprendan que esto es un asunto familiar, es un asunto delicado y pongo las manos en el fuego por mi padre que me ha dado y enseñado a trabajar, es un gran hombre y por favor Frida acércate, dice Alejandra Guzmán en el video.

Leer más: Violeta Isfel con vestido de mezclilla se pone a la moda este año

Para quienes no lo saben las dos mujeres se distanciaron desde 2019, pues Frida Sofía acusó a su madre de supuestamente haberse metido con su novio de ese entonces, Cristian Estrada.

Pero el problema también creció con el resto de la familia Pinal, pues tachó a Michelle Salas de ser una mustia y a su tía Sylvia Pasquel de meterse con el novio de su mamá, la primera actriz Silvia Pinal.

Otra de las cosas que Frida Sofía sostiene es que sí se agarró a golpes con su madre en una ocasión, pero ella indica que fue su madre quien empezó.

Alejandra Guzmán defiende a su padre Enrique Guzmán/Instagram

Leer más: La actriz Livia Brito le demuestra a Ángela Aguilar, que ella también sabe montar a caballo

Cabe mencionar que la familia paterna de Frida Sofía está de su lado y dejaron en claro que no la dejaran sola.

La vacuna está lista

Suscríbete aquí a Disney Plus