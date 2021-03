Alejandra Guzmán amenazada por su ex novio Lance, con un supuesto video íntimo

La cantante mexicana Alejandra Guzmán podrá ser en los escenarios "La reina de corazones", pero en vida sentimental no ha tenido mucha suerte. Según una reciente publicación de la revista TVNotas, la rockera no terminó de la mejor manera su relación amorosa con Lance de 56 años de edad y a quien había presentado ante su familia. Al parecer esta persona habría amenazado a la intérprete con difundir un video que grabaron en la intimidad.

Anteriormente se dio a conocer que supuestamente Alejandra Guzmán, hija del cantante Enrique Guzmán y de la actriz Silvia Pinal, había apuñalado a Lance en un pelea que tuvieron en Miami, Florida, ciudad de Estados Unidos a donde viajó la cantante para asistir a Premios Lo Nuestro. Una presunta amiga cercana a la cantante de temas como "Eternamente bella", "Lado oscuro" y muchos más, dijo a la revista antes mencionada que efectivamente tuvieron una fuerte pelea, pero no era cierto eso de que lo apuñaló nueve veces y lo mandó al hospital.

Dicha amiga contó que Alejandra Guzmán terminó con Lance porque era un "vividor" y un "estafador". Al mismo tiempo que estuvo en una relación amorosa con la cantante, salía con otra mujer quien se puso en contacto con "La Guzmán" para que supiera la clase de persona que tenía como novio. Ante esto la rockera de 53 años de edad y nacida en la Ciudad de México, terminó su noviazgo.

Lance no habría aceptado que Alejandra Guzmán terminara con él y por esto, le cayó de sorpresa en Miami, Florida para pedirle perdón y tratar de arreglar las cosas, pero la cantante no quería ya nada. Al terminar Premios Lo Nuestro se fue de fiesta donde según consumió mucho alcohol y drogas. La discusión que tuvieron ocurrió en el departamento donde se estaba hospedando al cantante.

"Alejandra estaba fúrica y este tipo igual, se gritaron y reclamaron de todo, cuando Lance le dio la espalda para sentarse, Ale lo picó con un cuchillo de mesa, ella estaba llena de adrenalina por las drogas y mucho coraje contra Lance, entonces lo picó sin pensar, pero no se lo enterró, ni lo apuñaló como dijeron".

Lance la amenazó con denunciarla por intento de asesinato y ante esto, le exigió una considerable cantidad de dinero para no hacerle un escándalo con la prensa; según el relato de la amiga, le pidió un millón de dólares. En un principio Alejandra Guzmán le habría depositado 350 mil dólares y que sería todo, pero posteriormente se comunicó con ella para decirle que no era suficiente. La amenazó con difundir un video íntimo de ella y si no le daba más dinero, lo haría público.