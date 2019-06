Alejandra Guzmán comparada con Jenni Rivera por pleitos familiares

La familia de Alejandra Guzmán ha sido muy señalada en redes sociales debido a las declaraciones que ha hecho su hija Frida Sofía, en contra de todas ellas y es que la joven no quiere dar tregua a su madre para arreglar las cosas en privado incluso lloró por ella en uno de sus conciertos.

Pero ahora las cosas se están complicado para ambas mujeres y es que fueron comparadas con la familia de Jenni Rivera (QEPD) cuando la cantante cortó relación con su hija Chiquis Rivera, quien se dijo supuestamente que mantuvo una relación con el esposo de su madre, Esteban Loaiza.

Y es que internautas dejaron en claro que el problema que tuvo la 'Diva de la banda' con su hija es muy similar al de la Guzmán causando más controversia, pues aseguran que el problema entre ambas mujeres podría durar bastante tiempo.

Para los que no saben el pleito entre Alejandra Guzmán y su hija comenzó luego de que la rock star comenzó a mantener una relación de amistad con el exnovio de Frida, Cristián Estrada lo que desencadenó su enojo arremetiendo en contra de ella en redes sociales pues señala que fue una traición.

En el caso de la familia Rivera, Chiquis se defendió de quienes aseguraron que tuvo un romance con Esteban, por lo que en el programa El Gordo y la Flaca, ella contó su versión señalando que el distanciamiento fue por culpa de Angel del Villar, quien era pareja de Chiquis.

"Por que mi mamá siempre quería que yo me casara con un doctor, con alguien que no tuviera hijos, y con alguien que no estuviera en este negocio, en este medio y yo hice todo lo contrario "dijo Chiquis en la entrevista hace varios años.

Cabe mencionar Jenni Rivera y Alejandra Guzmán, fueron grandes amigas e interpretaron algunos temas juntas en diversos conciertos, donde reflejaban la perfecta relación que tenían, además del parecido que tenia su música.