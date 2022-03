Alejandra Guzmán confiesa qué hace para "ayudarse" tras distanciamiento con Frida Sofía

México. Tras los problemas y distanciamiento con su hija Frida Sofía, ocurrido años atrás, la famosa cantante ha tenido que recurrir a algo profesionalmente hablando para "ayudarse" psicológicamente.

En varios portales de noticias se comparte que Alejandra Guzmán tuvo un encuentro con medios de comunicación en CDMX y le preguntaron sobre cómo ha salido adelante respecto a su "rompimiento" familiar con su hija Frida Sofía.

Alejandra Guzmán confesó que tuvo que recurrir a ayuda profesional tras perder la fe y la alegría de vivir, luego de su distanciamiento con su propia hija, quien tiene ya 29 años de edad.

“Raras veces me he deprimido, pero también he pedido ayuda, estoy con un neuropsiquiatra, y ahorita por eso me ven diferente, porque estoy tranquila, estoy bien, estoy en paz, estoy meditando."

Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Foto de Instagram

Alejandra compartió que "todo en la vida pasa por algo", al referirse al distanciamiento en el que vive con su única hija Frida Sofía, pero tiene fe en que pronto pueda arreglarse todo y las cosas se acomoden entre ellas.

"Todo lo que me ha pasado en la vida al final lo enfrento y aprendo más de mí, y me ha servido como recordar toda esa grandeza de vida que he tenido”, dice.

Alejandra Guzmán no sabe estarse "quieta" en su carrera y ya está lista para emprender la gira por USA junto a Paulina Rubio, llamada Perrísimas, y espera tener éxito con ella.