Alejandra Guzmán confirma distanciamiento con Frida Sofía

Alejandra Guzmán lamenta que su hija Frida Sofía no le haya llamado en El Día de las Madres. En entrevista con medios de comunicación en Ciudad de México, la cantante confirma su distanciamiento con ella y le manda un beso.

“Donde quiera que esté, le mando un beso”, dijo Alejandra Guzmán, intérprete de éxitos musicales como "Llama porfavor", cuando medios le preguntan sobre su hija Frida Sofía, y con ello da a entender que ambas estarían distanciadas.

Ale, ¿Frida ya te habló, ya te felicitó?”, pregunta un reportero a Alejandra, quien responde: 'No, no me ha llamado, pero bueno, la quiero, la amo, y donde quiera que esté, le mando un beso”.