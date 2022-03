Alejandra Guzmán despide a sus músicos tras trabajar con ella más de veinte años

México. La cantante Alejandra Guzmán decidió despedir a sus músicos que la acompañaron durante más de veinte años en sus conciertos, se comparte en varios portales de noticias.

A través de Instagram es Alejandra Guzmán quien comparte una imagen en la que menciona que se encuentra en un día de ensayo con su nueva banda y viene también nueva música.

“Hard at work, rehearsing. New band, new music, new crew! This is going to be exciting! (Trabajando duro, ensayando. ¡Nueva banda, nueva música, nuevo equipo! ¡Esto va a ser emocionante!)."

En varios medios de comunicación se ha comentado en las horas recientes que Alejandra, hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán, habría despedido injustificadamente a sus ahora exmúsicos, pero al momento ninguno de ellos ni la misma rockera han comentado nada respecta la despedida.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio muy pronto estarán de gira juntas. Foto de Instagram

De acuerdo con el programa de YouTube Chisme No Like, la Guzmán corrió a todo su personal y para ponerse a trabajar con la banda de Paulina Rubio, ya que ocuparán al equipo de trabajo de "La Chica Dorada" para hacer los conciertos por USA.

“Les importa poco a las personas que dejaron sin trabajo, es gente que tiene familia, no van a usar a los mexicanos en la gira con Paulina, van a usar al equipo de Paulina Rubio que son entre gringos y otras nacionalidades, ojalá sean latinos y no va a usar a la banda de la roquera después de tantos años”, comentó Javier Ceriani en Chisme No Like.

Alejandra Guzmán muy pronto estará de gira junto a Paulina Rubio en el concierto Perrísimas, y será en USA donde comiencen con una serie de conciertos que ya tienen anunciados en sus respectivas agendas de trabajo.