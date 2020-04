Alejandra Guzmán destrozada por todo lo que Frida Sofía dijo de ella

Luego de que Frida Sofía arremetiera fuertemente en contra de su madre Alejandra Guzmán una vez más, esta última volvió al ruedo y le volvió a contestar a la chica, quien la acusa de ser una mujer con problema de drogas entre otras cosas.

Por medio de un comunicado la Guzmán dejó en claro que no tiene ningún problema con las drogas desde hace años, además defendió a su equipo de trabajo a quienes Frida acusa de tener cegada a la cantante e incluso que le roban entre otras cosas.

Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones los cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud, dice el mensaje.

Por si fuera poco señaló que si paga algunas cuotas de Frida contrario a lo que la choca dijo, pero reafirmó que no la tiene en un lujoso condominio como se había dicho en la revista Tv Notas.

"A mi hija no le envió dinero, por favor no digan algo que no es verdad, tampoco vive en un departamento de ese precio solo pago las cuotas de mantenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales del mismo departamento...", dice el comunicado.

Frida Sofía burlándose del comunicado de su madre/captura de pantalla

Cabe mencionar que después de darse a conocer el comunicado, Frida de inmediato respondió en sus historias, donde señaló que las personas a quienes tachó de ser mala influencia para su madre, fueron las mismas en escribir el mensaje.

Mientras tanto algunos usuarios acusan a Frida de ser una hija mala, pero ella siempre se defiende a asegurando que su infancia no fue nada buena.





