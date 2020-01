Alejandra Guzmán dice cómo se encuentra, tras su operación

Alejandra Guzmán, cantante de éxitos musicales como Mi peor error y Mala hierba, fue operada de emergencia el pasado 4 de enero, se informó en distintos portales de noticias.

Y en entrevista con el programa de televisión Ventaneando, es la misma Alejandra Guzmán quien comparte con el público cómo se encuentra tras haber sido intervenida quirúrgicamente en un glúteo.

Estoy bien, gracias a Dios. Me sacaron un pedacito más de lo feo, de lo malo que hace ocho años me metieron ahí por donde ya saben. Tengo un drenaje y me lo quitan en cuanto deje de salir tanta agua”, comentó la famosa cantante.