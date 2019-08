Alejandra Guzman en bikini muestra las celulitis de su panza

Alejandra Guzmán dejó atrás los estándares de belleza en redes sociales y le dijo adiós a la perfección para mostrarse tal cual en una foto en bikini desatando una polémica entre usuarios quienes dieron su punto de vista sobre el cuerpo de la rockera.

Y es que la Guzmán al parecer dejó por la paz el pleito con su hija Frida Sofía, para dedicarse a estar en paz consigo misma y la mejor manera fue estar en un yate mostrando su cuerpo tal cual sin ningún filtro y edición pues como todos saben la mujer siempre ha sido transparente.

"Así como una mujer común si tapujos y sin filtros mostrando lo que es naturalmente soy tu fan", "Ella siempre fue Bonita, que ahora esté mutilada por sus guerras de salud, no es motivo para body shame, la belleza no es para siempre y aún sigue siendo valiosa y valiente", son algunos de los comentarios.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 158 mil likes haciéndole saber lo valiosa que es para sus fans y apoyándola en la disputa que enfrentó con su hija quien no se detiene para despotricar en contra de ella, revelando asuntos muy personales ante las cámaras.

Cabe mencionar que Frida Sofía le concedió una entrevista a Pati Chapoy donde le dijo como fue que vivió la perdida de su bebé, abriendo un pasaje más de la vida de la joven al ojo público.

“Sabía que él me embarazó yo le dije en Año Nuevo y me dijo: 'agarro un avión ahorita'. Pero de repente pasan tres horas, cinco horas, y veo en el Instagram botellas y viejas gritando y los cohetes y yo en mi cama sola, lo más feo que me ha pasado en mi vida y no lo quería contar porque me dio tanto coraje y pena y después de eso no hablé con mi mamá”, hable sore el triste momento que pasó.

