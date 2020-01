Alejandra Guzmán enfurece ante la prensa en CDMX

Alejandra Guzmán, cantante de éxitos musicales como Hacer el amor con otro y Flor de papel enfurece ante periodistas en Ciudad de México, ya que intentan entrevistarla en el Aeropuerto y ella se niega.

Alejandra Guzmán iba sola, con maleta en mano, y al ser vista por medios de comunicación, varios reporteros se dirigen a ella para intentar hacerle alguna pregunta y ella se niega.

Respeten, respeten ... ¿Por qué me están empujando? Tengo una herida...Déjenme en paz”, gritó Alejandra en presencia de los reporteros y de otras personas que se encontraban en el mismo lugar.

Ante la actitud y respuesta de Alejandra Guzmán, en un video que se coloca en la cuenta de Instagram del programa de televisión El Gordo y la Flaca.

Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, manifestó estar recién operada y se sintió empujada por algunos reporteros, y por eso la reacción que tiene ante ellos.

Alejandra fue operada de emergencia el pasado 4 de enero, se informó en distintos portales de noticias, y en entrevista con el programa de televisión Ventaneando, ella contó cómo se encuentra.

Estoy bien, gracias a Dios. Me sacaron un pedacito más de lo feo, de lo malo que hace ocho años me metieron ahí por donde ya saben. Tengo un drenaje y me lo quitan en cuanto deje de salir tanta agua”, comentó la cantante.