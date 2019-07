La cantante Alejandra Guzmán es comparada con Annabelle en Instagram; varios usuarios citan que ya se le pasó la mano con el botox y es otra persona por la manera en que luce ahora en su aspecto físico.

Alejandra Guzmán, "La reina del rock", recibe fuertes críticas en redes sociales luego de publicar un video y varias imágenes suyas en las que luce su nueva apariencia, la cual es muy diferente a quizá unos dos años atrás.

La Guzmán conserva su misma forma de hablar y sonreir, pero en lo que respecta a su físico, luce muy diferente y varios de sus seguidores en Instagram se lo hacen saber. Debido al uso de tanto botox, está desapareciendo, le escribe, por ejemplo, un fan.

Sorry, pero ya te pareces a Annabelle", "Ya no te estes inyectando tanto pin...botox, estás desapareciendo", "Creí que era Annabelle. Sus facciones están cambiando demasiado" , "Ya no es La Guzmán", "¿De qué la disfrazaron?, se parece a Annabelle."