Alejandra Guzmán es criticada por su rostro y la comparan con Lyn May

Alejandra Guzmán vuelve estar en el ojo público y es que esta vez fue duramente criticada por su aspecto físico, específicamente en su rostro, llegándola a comparar con Lyn May.

La publicación la realizó alrededor de hace 2 meses, sin embargo no deja de sorprender a sus seguidores, quienes le dicen que ya no se haga cirugías en su cara, pues cada vez, aseguran, se está desfigurándolo.

En esa publicación, en donde se puede ver a Alejandra Guzmán con el cabello rojo, acompañó con el siguiente mensaje: “Te veo en unas horas Durango”, donde se iba a presentar para brindar un show. Rápidamente las opiniones se dividieron y algunos la elogiaban, mientras que otros estar sorprendidos por los cambios que ha tenido en su rostro la llamada “Reina del rock”, de 51 años de edad.

Y esta no sería la primera vez que ha sido atacada por la misma situación, pues últimamente en cada publicación está siendo atacada.

Meses atrás, la cantante Alejandra Guzmán fue comparada con Annabelle en Instagram; varios usuarios citaron aquella vez que ya se le había pasado la mano con el botox y aseguran que es otra persona por la manera en que luce ahora en su aspecto físico.

Alejandra Guzmán, "La reina del rock", recibió fuertes críticas en redes sociales luego de haber publicado un video y varias imágenes suyas en las que luce su nueva apariencia, la cual es muy diferente a quizá unos dos años atrás.

La Guzmán conserva su misma forma de hablar y sonreir, pero en lo que respecta a su físico, luce muy diferente y varios de sus seguidores en Instagram se lo hacen saber. Debido al uso de tanto botox, está desapareciendo, le escribe, por ejemplo, un fan.

Sorry, pero ya te pareces a Annabelle", "Ya no te estes inyectando tanto pin...botox, estás desapareciendo", "Creí que era Annabelle. Sus facciones están cambiando demasiado" , "Ya no es La Guzmán", "¿De qué la disfrazaron?, se parece a Annabelle."