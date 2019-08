Alejandra Guzmán es criticada, tras besar a su famosa mamá

Alejandra Guzmán, cantante de éxitos musicales como "Mala hierba" y "Flor de papel", es criticada en Instagram tras publicar una imagen en la que se ve besando a doña Silvia Pinal, su famosa mamá.

Alejandra Guzmán, "la reina del rock", acostumbra a publicar imágnes al lado de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, sus famosos padres, y esta vez no es la excepción. Aparece en una imagen abrazando y bezando a doña Silvia Pinal.

Si es buena hija, ¿por qué no podrá ser buena madre", "¿Cómo dice sentir amor, si a su hija la tiene abandonada", "Buena madre e hija. Mil bendiciones", "Eternamente bellas, bellas", escriben algunos fans.

Los comentarios en contra de la imagen y texto de Alejandra Guzmán obedecen a que reprueban que Alejandra y Frida Sofía, su hija, tengan problemas y estén distanciadas.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía no tienen una buena relación familiar y al parecer, ninguna de las dos hace el intento de buscar la reconciliación.

En reciente entrevista con "Ventaneando", Frida Sofía manifestó ser "huerfana" de padres, ya que no está interesada en reconciliarse con su madre, y con su padre al parecer tampoco lleva una buena relación.

En la misma entrevista, Frida Sofía recalcó que las cosas empezaron a estar mal entre ella y su mamá cuando se embarazó y decidió abortar, debido a que Cristian, padre de su hijo, no le habría dado su apoyo.

Cuando le dije a mi mamá que había abortado le pedí que serec dejara de juntar con Cristian, me dijo: 'bueno, ¿no hubieras tenido al bebé, ¿o sí?'Jamás pensé que mi mamá me traicionara así y pues no se lo perdono."