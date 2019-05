Alejandra Guzmán, inalcanzable para Frida Sofía, su hija

Fuertes declaraciones ha hecho Frida Sofía sobre Alejandra Guzmán, su propia madre. Asegura ahora que para ella es inalcanzable y la ha llegado a tratar como basura. “Si hubiera podido elegir mejor no nazco”, dice Frida Sofía.

Frida Sofía relató un pasaje triste en su vida en el que reveló que tuvo una infancia en la que fue maltratada y pasó por una relación lejana con Alejandra Guzmán, su propia madre. De acuerdo a un tuit que la joven publica, se extrae lo siguiente:

Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó de la casa, al igual que mi nana Tere que en paz descanse; de ahí me tocó puras señoras que robaban cosas y hasta me pegaban en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se me viera”.