Alejandra Guzmán es señalada de apuñalear en Miami a su novio de 60 años

México. La cantante Alejandra Guzmán habría apuñaleado en nueve ocasiones a su novio de sesenta años en Miami, Florida, Estados Unidos, dan a conocer en el programa de YouTube Chisme No Like y dicen también que ella lo habría hecho bajo los efectos de algún estupefaciente.

Alejandra Guzmán está siendo acusada de haber acuchillado a su novio Lanz, un empresario de origen inglés, luego de que acudiera al evento Premios Lo Nuestro y por tal motivo fue a dar al hospital, sin embargo tal información no ha sido confirmada oficialmente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el programa de espectáculos Chisme No Like Elisa Beristáin y Javier Ceriani señalan que la información que dan es muy fuerte y están investigando al respecto. Ella señala que supuestamente Alejandra no estaba en su juicio cuando violentó a su pareja y mencionan que la situación es bastante grave.

A la señora Alejandra Guzmán se le está acusando que en pasados días que estuvo en este evento de Univisión, Premios Lo Nuestro, su novio, un señor de 60 años, trató de sorprenderla, pero él fue el sorprendido y terminó en el hospital. Así como lo escuchan. La situación que supuestamente pasó es que la señora Alejandra, me imagino que en sustancias, porque qué persona en un sano juicio hace esto, apuñaló en nueve ocasiones a su novio”, dice Beristain.

Leer más: Enrique Guzmán, el papá de Alejandra Guzmán, se vacuna contra Covid-19

Por otro lado, Alejandra, quien promociona actualmente el tema Lado oscuro, enfrenta un pleito legal en contra del empresario Larry Ramos, esposo de la cantante Ninel Conde, debido a que ella le habría entratado una considerable cantidad de dinero en dólares para que él la invirtiera y le redituara jugosas ganancias y no le habría cumplido, por lo que entabló una demanda en su contra.

Alejandra Guzmán celebró por sus 53 años de edad en días pasados y también se ha convertido en un tema mediático el que tiene una mala relación con su única hija Frida Sofía; ambas perdieron comunicación desde 2019, se dio a conocer en distintos portales de noticias. En ese tiempo Frida Sofía tachó a Alejandra de ser una mala madre.

Foto de Instagram

Alejandra expresó que lo que más anhela es reconciliarse son su hija y en entrevista con Ventaneando, le mandó un mensaje conmovedor en el que le expresa que siempre la amará, mientras que Frida Sofía, quien tiene 28 años de edad, asegura que espera recibir con los brazos abiertos a su mamá algún día; sabe dónde encontrarla y espera también que puedan verse muy pronto.

A través del mismo programa Ventaneando, Frida Sofía le mandó decir a Alejandra que desea encuentre la felicidad porque se la merece, y lo que tenga qué pasar está en manos de Dios y que él y el tiempo decidan lo que tenga qué pasar respecto a las dos.

Ojalá un día en serio me quiera abrazar, sabe donde estoy. Ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme, apreciarme y demostrarles que sí tengo talento. Un día vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar, porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre, cómo no la voy a necesitar”, comentó Alejandra, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Y también en entrevista con Despierta América, Frida Sofía aclaró si está dispuesta a limar asperezas con Alejandra, pero lamentablemente no se ha tomado el tiempo para buscarla.

Siempre he estado con los brazos abiertos. Yo nunca me fui a ningún lugar, o sea, que no entiendo porque dice que regrese, yo la voy a amar siempre si hay diferencias, chocones y es algo bien difícil de explicar", menciona Frida Sofía, hija también de Pablo Moctezuma.

Frida Sofía se mostró agradecida con su madre por lo mucho que le ha dado y lamenta que no la busque, aunque sabe perfectamente dónde encontrarla. El distanciamiento entre madre e hija se dio durante 2019, cuando Frida estalló en contra de Alejandra y la acusó de haberla golpeado, y en entrevista con Ventaneando, Frida dijo que su mamá se habría "fijado" en Christian Estrada, quien fue su pareja, y ya eran dos veces las que le hacía lo mismo con sus exparejas.

Leer más: Alejandra Guzmán llega a los 53 años y su hija ni se acuerda de ella

Sobre este tema, Alejandra habló en su momento en Instagram y mencionó que jamás le haría daño a su hija y tampoco tiene por qué mentir. Juró por sus fans que jamás traicionó a su propia hija "metiéndose" con un exnovio de ella. Frida Sofía hizo público que se provocó un aborto de pura tristeza cuando supo que Christian le estaría siendo infiel con su propia madre.

Suscríbete aquí a DISNEY PLUS