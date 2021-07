Alejandra Guzmán habla del horror que ha padecido al ser operada casi en 40 ocasiones

México. Alejandra Guzmán, cantante de éxitos musicales como Eternamente bella y Lado oscuro, revela en reciente entrevista con Yordi Rosado que la ha pasado muy mal en el proceso de sus operaciones al cual llama "tortura".

Guzmán, quien inició su carrera como cantante solista a finales de los años ochenta con el tema Luz de luna, ha sido operada casi 40 veces, y a grito abierto exclama: "¡Ya quiero vivir!".

Luego de haberse inyectado un polímetro en los glúteos, lo cual por poco le quita la vida, tuvo que ser sometida a una operación años atrás, luego a otras, y en total ya casi suman 40, y aunque se mantiene con fuerza y fe, siente que a veces ya no puede más.

Además, Guzmán, hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán, se realizó una prótesis de cadera durante 2013, y hasta la fecha sigue atendiéndose porque lo que más desea es poder recuperar su salud.

Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco, ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa, mi piel negra y dura y el plástico no permitía que mi piel respirara”, recordó Alejandra.

Y lo que vino después fue un verdadero tormento para la artista, quien reconoce que las múltiples operaciones que se ha hecho han sido bastante complicadas y dolorosas. "Me daba desesperación ver que no sabían cómo ayudarme", recalca.

La primera vez que me operaron fue una tortura, porque me arrancaron todo en vivo, por eso quise cambiar de doctor, y fue cambiando cada vez que yo veía que ya no sabían que hacer conmigo".

También Alejandra comparte que un día firmó un documento en el que daba permiso para que “experimentaran con ella”, y se comprometía a no emprender acciones legales si su salud empeoraba.

Todavía me siguen sacando el polímero, y la última vez pegó muy rápido. Pero aún así yo sigo cantando”, menciona Guzmán, quien no se encuentra del todo sana, puesto que cada vez es menos cantidad de polímero el que le drenan, pero cada año la operan.

Ya no me siento mal, amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado tanto en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”, reitera.

A pesar de lo mal que se ha visto en su salud, Alejandra se considera una pesona optimista y siempre le echa ganas a la vida, porque la ama, dice, y se considera además una persona llena de luz.

