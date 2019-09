Alejandra Guzmán le manda emotivo mensaje maternal a Frida Sofía

A pesar de las fuertes peleas y grandes escándalos que se han desatado de la relación madre-hija que mantienen Alejandra Guzmán y Frida Sofía, Ale asegura que sólo quiere lo mejor para su hija.

En una entevista para Imagen, la cantante mexicana expresó sus opiniones ante la situación con su hija y ella asegura sólo querer lo mejor para Frida.

Aseguró que Frida Sofía tiene todo para llegar más allá arriba de lo que ella ha llegado y eso le da gusto.

A mi hija yo le deseo lo mejor, yo sé que tiene todo para llegar mucho más allá que yo. Tiene un oído absoluto, sabe tocar el piano. Me da gusto que haga lo que quiera, que logre, que tenga sus éxitos y su carrera, que forme todo lo que cualquier persona sueña con hacer como individuo. No sé sí esté haciéndolo bien o no, pero veo un reflejo de mí. Es mi hija, es mi sangre. ¡Cómo no lo hizo antes!" explicó la Guzmán.

La rebeldía que hoy Frida muestra ante el mundo, es la que ella misma tuvo en su juventud, asegura. De ahí la canción 'Bye, mamá' de uno des sus discos, cuando ella buscaba su propia identidad, siendo hija de dos grandes famosos como Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

"También yo pase por esa: 'necesito mi identidad, necesito ser yo'".

Le deseo que sea feliz, que encuentre lo que le haga feliz en la vida. Que encuentre amor, quién la ame, que la respeten y halle a quién le dé su lugar, porque eso es lo que cualquier mujer quiere".

Aseguró que ella siempre ha estado presente en la vida de su hija y ha sido su prioridad en su vida, por ello la impulsó a tomar dos carreras, las cuales realizó en Estados Unidos, país donde actualmente vive por algunos intentos de secuestro en México.

"Soy vulnerable y por eso la mandé a Estados Unidos pero yo nunca dejé de ir, de visitarla, de estar con ella cuando estaba enferma y también ella tomó la decisión de seguir viviendo en Miami por lo mismo, porqué no quiere regresar a México por la incertidumbre con la que vivimos y lo entiendo".

La interprete de 'Hacer el amor con otro', comentó que ella tuvo una madre trabajadora y que por ello busca que su hija aprenda de la misma manera en que ella lo hizo, trabajando para obtener con sus propios méritos lo que quiera en la vida.

"Que todo el mundo se meta en un asunto de madre e hija pues todos tenemos madre, no?, yo nací de una madre trabajadora y a mí me enseñaron a eso, a trabajar, a mí nadie me regala nada, eso es lo mismo que yo le voy a enseñar a ella".

Alejandra se encuentra dispuesta a hacer las pases con su hija, pues en la entrevista con 'De primera mano' aseguró que esta y estará ahí para su hija y lo que necesite, añadió también que Frida necesita ayuda con terapeutas por su condición y que ella ha intentado encontrar una solución para eso.

"Espero que el día que ella quiera acercarse, sabe que aquí estoy, el día que ella quiera pedir ayuda, porqué necesita una terapia, la cual ya he ido, ya he buscado, ya he estado con doctores y terapeutas"





La cantante de rock también habló sobre el polémico rumor de que estaba saliendo con el ex novio de Frida Sofía, lo cual desmintió completamente y explicó que ella no le haría algo de esa magnitud a su hija, pues asegura ser una persona honesta y esas acciones no iban con lo que ella es.