Alejandra Guzmán le pide a Frida Sofía que regrese y la ama

Alejandra Guzmán de 52 años de edad, estuvo en el programa de televisión Despierta América hace unas horas y confesó varias cosas en torno a su carrera y vida personal, de esta última dio mucho de que hablar, pues los entrevistadores tocaron el tema de su hija Frida Sofía con quien no se habla desde el 2019, ya que la joven rompió el silencio sobre como era vivir con ella.

Ante las declaraciones de los cuestionamientos que le hicieron a Alejandra Guzmán sobre Frida Sofía, ella abrió su corazón y le dijo a Frida Sofía ante las cámaras que la necesita y que la extrañaba, dejando en claro que su corazón de madre la necesita como nunca antes pues al parecer Frida Sofía es quien no quiere relación con la cantante.

Necesitó de ella, la amo, la extraño, la parí es sangre de mi sangre, como no la voy a necesitar, dijo Alejandra Guzmán quien no es la primera vez que le lanza estos tipos de mensaje a su hija quien solo comparte historias en sus redes sociales donde habla de sus nuevos proyectos y otros asuntos relacionados con su vida personal, pero ya no quiere hablar de Alejandra Guzmán.

"Yo pensé que iba a salir la hija al final, pero anda que gachos", "@ifridag ya hagan las pases es tu mamá, si ella cometió errores, pero también fue buena madre hablen y díganse las cosas de frente olviden todo", "Blah! Blah! Blah! Madres como Alejandra no se extrañan ni se necesitan en la vida primero que se arregle la chompeta mejor que a eso se dedique porque el daño que le hizo a @ifridag con naaaaaaaaada se repara", escribieron algunos internautas.

Tras las declaraciones de Alejandra Guzmán los internautas de inmediato etiquetaron a Frida Sofía para ver que le respondería a su madre por las emotivas declaraciones que lanzó, aunque otros aseguran que a Frida Sofía no le importa del todo lo que diga Alejandra Guzmán de quien se dijo que en una ocasión ambas se golpearon durante un viaje en camioneta.

Por si fuera poco muchos usuarios esperaban que en las pasadas fiestas navideñas, Alejandra Guzmán y Frida Sofía se podrian reencontrar en la casa de Silvia Pinal, pero la realidad fue que la gran ausente de la velada fue la joven cantante, quien tiene problemas migratorios desde hace tiempo, pues aún no los ha podido arreglar del todo.

Aunque Frida Sofía podría dejar con las ganas a su madre de acercársele, ella está enfocada en su carrera como cantante, además se volvió a enfocar de lleno en el mundo fitness, pues ahora se le muy entrada haciendo ejercicio para recuperar el cuerpazo de diosa que siempre la ha caracterizado antes de que se convirtiera en cantante.

Frida Sofía también se ha enfocado en dar tips de belleza, pues sus fans siempre le preguntan como le hace para conservar ese abdomen tan plano, además de una cintura que para muchos se ve de fantasía, ya que esta se le ve muy bien a la chica, en especial cuando usa los trajes de baño los cuales se le ven de impacto sin contar el bello rostro que tiene.

Cabe mencionar que desde hace meses, Frida Sofía, le dijo adiós a los escándalos como se dijo anteriormente, pero sabe que cuando la busca la encuentran, ya que no le gusta que le digan nada y muchos menos cuando la acusan de asuntos relacionados con la dinastía Pinal de la cual no quiere saber nada la joven cantante.