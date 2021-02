Alejandra Guzmán llega a los 53 años y Frida Sofía ni se acuerda de ella

Alejandra Guzmán llegó a los 53 años de edad con mucho éxito en su vida, pero sobre todo con muy buena salud, pues hoy en día la Reina de Corazones se ve más que formidable y lo demuestra en cada una de sus fotos con las cuales deja en claro que es una mujer fuerte, aunque pocos saben que en su corazón hay un dolor el cual la tiene nostálgica.

Se trata de su hija Frida Sofía, pues como muchos ya lo saben Alejandra Guzmán perdió comunicación con ella desde 2019 pues la joven la tachó de ser una mala madre durante todo este tiempo, pero eso no es todo lo que pasó, pues una vez más la rock star se quedó con las ganas de ser felicitada por Frida Sofía a quien le dijo hace poco que la extraña, pero al parecer a ella no le interesó del todo su cumpelaños.

Y es que tal parece que la también cantante no quiere relación alguna con su madre por lo que una vez más Alejandra Guzmán no tendrá el amor de su hija el día de su cumpleaños, aunque ella siempre ha dicho que nunca le ha hecho daño a la joven como todo mundo cree Frida Sofía hizo ver a la intérprete de Mala Hierba como la peor madre del mundo.

Tras el distanciamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía los fans de la primera no se quedaron con las ganas de mandarle felicitaciones a la cantante quien es considerada una mujer muy trabajadora, que ha sabido enfrentar la vida, pues para quienes no lo saben su carrera no ha sido nada fácil, ya que la Guzmán ha tenido que lidiar con todo para llegar hasta donde está.

"Feliz cumpleaños lleno de bendiciones", "Muchísimas Felicidades, que cumplas muchos más y que Dios te siga Bendiciendo. Te Amo", "Feliz cumpleaños a la más hermosa y que sean mil más", "Feliz cumpleaños lleno de bendiciones @laguzmanmx!", "Feliz cumpleaños a la reina del rock, te amooo @laguzmanmx", le escriben a Alejandra Guzmán en redes sociales.

Otra de las cosas por las que Alejandra Guzmán tiene un motivo para sonreír en su trabajo, es por el estreno de su video Lado Oscuro el cual ha tenido buena aceptación por parte del público, pues a sus fans les gusta como la artista deja bien plasmados sus sentimientos, pero eso no es todo, pues la producción la cual usó en el video quedó de lujo.

Quién también apoya a Alejandra Guzmán ante todo lo que ha vivido durante estos últimos años es su madre Silvia Pinal y es que la matriarca de la dinastía sabe lo que es el dolor de una madre, por lo cual ha tratado de estar más tiempo con la cantante, prueba de ello ha sido en los días festivos donde se les ve juntas en todo momento a las dos artistas.

Otra de las cosas que desean los fans de Alejandra Guzmán es que encuentre amor en un buen hombre, pues a pesar de que no le gusta del todo el terreno amoroso ella ha dicho que sigue siendo una creyente del amor, por lo cual no sería raro verla junto algún galán en cualquier momento.

Alejandra Guzmán llegó a los 53 años más radiante que nunca/Instagram

Cabe mencionar que Alejandra Guzmán con todo y sus 53 está en su mejor momento+, basta con ver el cuerpazo que se carga la rock star, quien desde hace años se ha cuidado para seguirse viendo como una verdadera diva, es por eso que sus fans quedan asombrados por las ganas que le pone la artista para salir adelante todos los días.

