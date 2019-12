Alejandra Guzmán muestra su verdadero rostro en redes sociales

Alejandra Guzmán se muestra tal y cual en redes sociales, sin embargo, sus haters están a la espera de cualquier publicación de la "Reina de Corazones" para criticarla y hacer comentarios negativos en su contra. Desde hace un tiempo las críticas por la apariencia de rostro han estado a la orden del día. Usuarios de redes sociales comentan que la cantante ya ha abusado de los arreglos estéticos.

La rockera mexicana publicó una nueva fotografía en su feed de Instagram donde mostró su verdadero rostro, al natural, sin maquillaje y luciendo "eternamente bella". Asimismo Alejandra Guzmán demuestra que las críticas en su contra simplemente las ignora. "Feliz día", expresó la hija de Silvia Pinal en su post.

Y mientras sus haters ocupan su tiempo en atacarla con toda clase de comentarios, la cantante disfruta de la playa.

Hace unos días Enrique Guzmán, padre de la cantante, culpó a su ex esposa Silvia Pinal de haberle heredado a su hija este gusto por el bisturí.

La parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí, no hay forma de decirle que no lo necesita, se lo he dicho en el modo que tú me pidas, ya le dije y no, le encanta la fiesta, ¿qué puedo hacer?