Alejandra Guzmán muy triste revela que Frida Sofía le pegó

Muchos pensaron que el pleito entre Frida Sofia y Alejandra Guzmán estaría a punto de terminar luego de que la joven comenzara a centrarse en su carrera como cantante pero una entrevista de parte de su madre resaltó la locura.

Resulta que Alejandra Guzmán le concedió la entrevista a Gustavo Adolfo Infante, persona nada grata para Frida y cuando Sofía supo que la rock star, dijo la supuesta verdad de sus problemas , la joven despotricó en contra de ella.

Y es que Alejandra Guzmán aseguró que Frida tiene trastorno límite de la personalidad y que esta siendo manipulada por una persona a la que conoce muy bien, pero prefirió no revelar su nombre aunque lo que impactó a todo mundo fue cuando dijo que su propia hija la golpeó.

Es muy difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión, yo no sé hasta donde pueda llegar por eso me aleje, dijo Alejandra Guzmán en la entrevista.

"Yo creo que mucho alcohol y muchos resentimientos, muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver, porque de que he estado ahí, he estado ahí, hace dos años le regale el departamento porque estuve yo trabajando en Miami...", dijo Alejandra.

Por si fuera poco Alejandra Guzmán reveló que su única hija fue a dar hasta la cárcel luego de que una persona la estuviera grabando sin su consentimiento por lo que la famosa tuvo que ir a sacarla y asegura lo volverá hacer una y otra vez.

Mientras tanto Frida no se quedó callada y por medio de Instagram Stories reveló que su madre también la golpeó a ella incluso le dijo loca, declaración que dejó en shock a las redes sociales por lo delicado del asunto.

"Ahorita les saco videos y fucking fotos de moretones y put...que me metió Alejandra Guzmán. Pin... mentirosa, cul... Yo jamás le he levantado ni un dedo a mi mamá.No he sido más que buena hija con esta diabla”.

Recordemos que es la primera entrevista que la Guzmán ofrece sin pelos en la lengua pues anteriormete omitio varios detalles sobre su distanciamiento con la también cantante por lo que una nueva batalla se podría avecinar entre las dos polémicas mujeres.