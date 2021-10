Alejandra Guzmán no tiene ninguna fortuna oculta y niega estar involucrada en los Pandora Papers

México. La cantante mexicana Alejandra Guzmán hace público que no tienen ninguna fortuna oculta y asegura ser una persona honesta, esto luego de que su nombre apareciera en la investigación denominada Pandora Papers.

Pandora Papers expone los nombres de las fortunas ocultas en paraísos fiscales de algunas personalidades adineradas de distintos ámbitos y en días pasados se dijo que Guzmán es una de ellas.

En entrevista para el programa Ventaneando, Alejandra Guzmán defiende su honor y asegura que es una persona de trabajo desde hace muchos años y jamás ha incurrido en situaciones deshonestas.

“Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener?... mientras hablen es porque ando en el camino ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa, es que es honesta. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien."

La Guzmán, quien acaba de dar a conocer su nuevo sencillo Quiero más de ti, acaba de presentar su línea de joyería en mancuerna con el diseñador Daniel Espinosa y se ha manifestado emocionada por este nuevo logro profesional en su vida.

La Guzmán by Daniel Espinosa es el nombre de esta línea de joyas cuyos nombres llevan algunos títulos de canciones de la famosa hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, entre ellas Reina, Loca, Sexo, Rock y Amor.

Foto de Instagram @laguzmanmx

"Está dedicada especialmente para todas mis fans, para que al ponérselas se sientan eternamente unas reinas", expresó Alejandra en Ventaneando respecto a su proyecto nuevo con el cual debuta como empresaria.

Alejandra Guzmán, de 53 años de edad, es originaria de Ciudad de México y a finales de los años ochenta se lanzó como cantante con temas como La plaga y Luz de luna, alcanzando rápidamente el éxito y muchos fans.

Según información en su biografía, se estima que Alejandra Guzmán ha vendido más de 20 millones de discos desde su debut e incluso se ubica como una de las cantantes latinas con mayores ventas.

Además Alejandra se ha desempeñado como actriz y actualmente forma parte de El juego de las llaves, serie en la que comparte actuación con Maite Perroni, Horacio Pancheri y Laura León.