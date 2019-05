Alejandra Guzmán pone en su lugar a su hija Frida Sofía

Frida Sofía compartió el pasado Día de las Madres un polémico mensaje, donde arremetió en contra de su mamá Alejandra Guzmán. Resaltó que siempre ha estado sola y si por ella fuera, no hubiera nacido.

Ante las declaraciones de su controvertida hija Frida Sofía, la cantante Alejandra Guzmán habló al respecto ante las cámaras del programa El Gordo y la Flaca. “Pues mira yo estoy tranquila porque la verdad le he dado todo lo que he podido. Le he dado dos carreras, un patrimonio y todo lo que he podido, pero soy una madre trabajadora".

He sido madre y padre, entonces no ha sido fácil, pero la amo y la he amado siempre.

Sobre los rumores de que tiene un romance con Christian Estrada, exnovio de su hija desde febrero pasado, la llamada Reina de Corazones se abstuvo de opinar.

Cabe recordar las palabras de Frida Sofía en su perfil de Instagram, donde aseguró tener un año que no habla con su mamá Alejandra Guzmán.

Yo daría mi vida por una madre que en serio te ame a muerte, me pierdo entre su público.

"Ella no se baja del escenario, está viva, podrida en dinero y con el cerebro lavado de gente que según ella la quieren. A mí me ve como el enemigo, ha sido un huracán tener que ser su hija. Si hubiera podido elegir, no nazco”.