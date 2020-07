Alejandra Guzmán presume piernas torneadas de bailarina desde la playa

México.- La apodada como "Reina de Corazones", por su éxito de los 90, Alejandra Guzmán, compartió una fotografía desde su casa en la playa, en Huatulco, al sur de México, en donde se le vio en bikini y presumiendo piernas de bailarina, pues en diversas ocasiones ha demostrado que el cuerpo que mantiene es gracias al ejercicio y sus rutinas de baile.

Presumiendo su escultural físico junto a Cinthia Velarde, quien trabaja para ella en cuestiones de publicidad, Alejandra compartió la fotografía a través de su cuenta oficial en Instagram, en donde se le ve portando un vestido blanco con transparencias, sobrero y lentes para complementar dicho atuendo.

Más de 23 mil me gustas recibió la imagen y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos en los que se lee: "No sé qué es más hermoso, si el cielo, mar y tierra o mi Diosa Ale", "Te amo mucho Ale !!! Era la mejor cantante del mundo!", "Mirala, Mirala, Miralaaaaaaaaaa", "Hermosa, que piernas tan espectaculares", entre estos se destacan los halagos hacia sus fantásticas piernas, las cuales mantiene pese a tener ya 52 años.

Alejandra Guzmán presume piernas de bailarina. Foto: Instagram

Sus días de cuarentena en su casa de playa

La artista reveló que ha estado pasando sus días de cuarentena en su casa de playa, en donde pasa los días pintando, haciendo manualidades, actividades físicas y visitando el mar: "Para mí, hacer ejercicios y ser agradecido es la clave de la vida", expresó en entrevista para EFE.

Asimismo, dijo sentirse renovada, por lo que decidió pedirle a su estilista personal un cambio de look. Ahora la cantante luce un tono café con luces doradas, imagen que la hace lucir como toda una rockstar. "Le dije que me cambiara el corte de pelo, quería verme diferente", confesó que le dijo a quien está encargado de su imagen.

El nuevo look de Ale impone tendencia. Foto: Instagram

Lanza tema musical inédito en medio de la cuarentena

La cantante, renovada y positiva a la vida, regresa con un experimento musical inédito, se trata de una canción titulada "Vive y deja vivir", una colaboración con el artista puertorriqueño Ñengo Flow, este fue trabajado durante la cuarentena y ya cuenta con un video animado oficial en el que se muestra una versión muy entretenida de la artista.

La canción es producto de todo lo que me ayudó este año que me aventé, que fue muy triste y muy doloroso por todo lo que ya saben en las redes sociales", confesó la cantante mexicana de pop/rock haciendo referencia a los múltiples ataques que ha recibido por parte de su hija Frida Sofía Guzmán.

"La Guzmán" estrena nuevo sencillo con Ñengo Flow. Foto: Instagram

El tema por eso habla del "Vive y deja vivir", una canción que inicia lenta y melancólica, pero termina con una ranchera. Un poco de lo que hizo durante la cuarentena, además de un recuento de sus defectos de carácter, sus adicciones, las cuales ha tratado para salir adelante en terapias como AA (Alcohólicos anónimos).

Junto al compositor colombiano Nicolás Mayorca se alió para "Vive y deja vivir", una balada "sobre el amor bonito que todos soñamos con encontrar". "Lo primero que le dije fue que yo no quería hacer reguetón. Eso no es lo mío y él me dijo: '¿y si probamos con reggae?'. Y así nació esta canción que me encantan y que es totalmente diferente a lo que he hecho en mi vida, pero me representa. Hasta termina con mariachi", indicó.

