Alejandra Guzmán publica foto de su recuperación

Alejandra Guzmán realizó una publicación en sus redes sociales donde causó todo tipo de emociones y es que después de una operación de emergencia compartió otra foto en donde se le ve sometiéndose a otro tratamiento para una recuperación mucho más rápida.

Y es que como todos saben hace varios años un tratamiento estético en sus glúteos casi la lleva a la muerte, por lo que ha sido intervenida quirúrgicamente para seguir erradicando el mal pues a futuro podría tener problemas más serios.

La foto de la rock star alcanzó más de nueve mil likes hasta el momento y lleva varios comentarios donde le hacen saber que se ve magnifica, pero que no por eso descuide su recuperación, ya que no quieren verla en el escenario tan pronto para que se recupere del todo.

"Que te mejores muy pronto! Ya casi te vemos!", "Mejórate princesa", "Qué alegría verte tan bien. Recupérate pronto", "Qué alegría verte tan bien. Recupérate pronto", le escribieron a la Guzmán quien ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses.

Y es que desde el pleito y distanciamiento con su hija Frida Sofía, la rockstar se ha tenido que enfrentar a todo tipo de situaciones como el supuesto abuso de las cirugías estéticas a las que ha sometido su rostro, pues algunas fotos publicadas por ella misma en redes han mostrado los notorios cambios que se hizo.

Incluso su padre Enrique Guzmán dijo en una entrevista que su hija no entendía que su rostro estaba cambiando demasiado.

"Mira la parte de Alejandra, la parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí, no hay forma de decirle que no lo necesita, se lo he dicho en el modo que tu me lo pidas, ya le dije y no le encanta la fiesta que hago que voy hacer esa es la parte Pinal de mi hija que no puedo hacer nada"..., dijo Enrique.