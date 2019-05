Alejandra Guzmán reacciona a la amenaza de su hija Frida Sofía

Frida Sofía lanzó una advertencia y amenaza en contra de su propia mamá Alejandra Guzmán; todo esto surgió luego de que se diera a conocer el supuesto romance de la cantante con un ex novio de su hija, Christian Estrada.

“Traté de amarte, protegerte y quererte, pero es tiempo de que paguen las consecuencias de sus acciones. Pruebas. Me duele y me da pena, pero hasta aquí. Cobardes”, comentó Frida Sofía.

Luego de la advertencia de la polémica integrante de la Dinastía Pinal, Alejandra Guzmán resaltó que no se engancha con gente que no debe. En redes sociales circula un video de la llamada Reina de Corazones, donde habla sobre toda esta situación.

No me engancho con gente que no debo, con comentarios que no tienen un fundamento. Realmente ahí es donde creo que está la diferencia entre ser feliz o no serlo.