Alejandra Guzmán recibe crueles comentarios por su nuevo rostro

Alejandra Guzmán llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer su próximo concierto en la Ciudad de México, como parte de "La Guzmán Tour 2019", así como su nuevo álbum. En una publicación de El Gordo y la Flaca, se mencionó que la cantante supuestamente tenía algo "extraño" en su rostro. Al parecer "La Reina de Corazones" se sometió a un nuevo arreglo estético en su rostro.

En el post del programa de espectáculos de la cadena Univisión, Alejandra Guzmán recibió crueles comentarios por su supuesto "nuevo rostro". Hasta el momento la hija de la Primera Actriz Silvia Pinal, no ha hecho comentario alguno sobre esto.

"Pues que le paso a la Guzmán, ya se parece a Lyn May", "igualita a Annabelle, la muñeca diabólica", "claro se ve que se metió botox o cirugía, pero se ve fatal", "es Lyn May", "tan linda que era esa mujer Dios mio", "transformación muy diferente, pobre mujer no escarmienta en las ching... que de mete al cuerpo, se mira muy diferente y rara", fueron algunos de los comentarios.

Alejandra Guzmán se mantiene enfocada en sus proyectos artísticos. Foto: Ángel Delgado / Agencia Reforma

Por otra parte, a pesar de estar distanciadas desde hace meses Alejandra Guzmán considera que el amor hacia su hija, Frida Sofía, es más grande que cualquier diferencia; la cantante argumentó que sus problemas con ella pueden solucionarse.

Yo voy a estar siempre para ella, siempre la voy a amar, nunca voy a hablar mal de mi hija, nunca voy a hablar mal de mi sangre, jamás.

"Lo que más quiero es acercarme, abrazarla y perdonarla, igual que ella puede perdonarme a mí de muchas cosas", afirmó la intérprete.

Aunque su hija arremetió contra ella por supuestas agresiones físicas y verbales, la artista le deseó éxito en su nueva carrera musical.