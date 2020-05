Alejandra Guzmán revela que Frida Sofía le pegó a su padre y madrastra

Alejandra Guzmán decidió defenderse de todo lo que ha dicho su hija Frida Sofía en redes sociales algo que pocas veces a hecho, ya que siempre evitó hablar de sus problemas familiares con la prensa, pero esta vez fue diferente.

La cantante reconoció que ha sido una mujer ausente, pero todo fue por trabajo y que no por eso significa que Frida la trate mal debido a que le a dado todo lo que está en sus manos, para que tuviera un buen crecimiento.

Realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logre y espero que ella también algún día logre todos sueños, pero eso no significa que yo sea su bote de basura, eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores, dijo Alejandra.

Pero eso no fue todo Alejandra por medio del video asegura que Frida necesita ayuda profesional, pues ahora dio a conocer que golpeó a su padre y a la esposa de este supuestamente, por lo que esta declaración podría encabezar una nueva pelea entre las dos mujeres.

"También e buscado la manera de acercarme a ella si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mi, hay necesidad de una terapia, me entere de que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó y realmente si necesitamos de una terapia, de un psicólogo de alguien que ayude", dijo la artista.

Además la Guzmán dejó entrever que si el problema entre madre e hija exista y ella no quiere ser parte de una terapia prefiere dejar todo en manos de Dios, pues también ve un poco de ella cuando comenzó a tomar sus decisiones por su propia cuenta.

Te puede interesar

Curvy Zelma opaca a Cynthia Rodríguez y Annette Cuburu con su ropa

Cady Groves es encontrada sin vida tras reveladores mensajes en redes

¿Quién es la hermosa esposa de Julión Álvarez?