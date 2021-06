Alejandra Guzmán revela que vive deprimida, tras la denuncia que puso en su contra su hija Frida Sofía

México. La cantante Alejandra Guzmán ofrece entrevista al programa Ventaneando, con Pati Chapoy, y comparte que pasa momentos difíciles en su vida personal, pero todo "lo deja en manos de Dios" y por ahora se dedica por completo a su carrera artística.

Guzmán confiesa también que vive deprimida tras los problemas respecto a su hija Frida Sofía, en especial por la denuncia que interpuso en contra suya y la de su papá Enrique Guzmán, y en parte por eso tuvo que recurrir a una terapeuta.

Ella (la terapeuta) me está ayudando, me dio antidepresivo porque lo necesito, pero estoy invirtiendo todo mi ser en el arte; conocí a Tim Mitchell, que dicen que ando con él, cosa que no es cierto, pero hicimos una canción padrísima roquera, he estado escribiendo y pintando también.”