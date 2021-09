Alejandra Guzmán se hace nuevo look y enaltece su estilo de rockera

México.- La cantante mexicana Alejandra Guzmán ha dejado a todos sin habla al mostrar su nuevo look a través de las redes sociales. La artista dejó atrás su cabellera castaña para obtener un estilo completamente rockero con el que enalteció el género.

A través de su perfil en Instagram, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán dejó a todos impactados con su radical cambio. Ahora luce una cabellera corta y alborotada en un tono rubio extraclaro, el cambio perfecto para volver a gobernar en el mundo de la música.

Hicieron magia con la estrella de la música mexicana y los comentarios no se han hecho esperar, por supuesto que la mayoría positivos para este cambio y hasta han destacado ese estilo tan único que posee y la personalidad con la que se ha ganado el corazón de millones.

Alejandra Guzmán ha recibido bastantes comentarios sobre su cambio de look, pero de lo que no se habla es del infierno que atraviesa su hija, Frida Sofía, en estos momentos, luego de que se diera a conocer que su media hermana menor había fallecido a una edad muy joven.

La rockera no se ha pronunciado al respecto, pero tampoco su hija, que atraviesa un momento muy difícil en su vida debido a que ha sido muy apegada a su media hermana Natasha, hija de su padre, el empresario Pablo Moctezuma.

Lo que no es un secreto es que Alejandra Guzmán y Frida Sofía no se hablan desde hace años y a pesar de los tantos intentos que han tenido para reconciliarse, no lo han logrado, así que podría ser el motivo por el cual no se ha pronunciado ante el tema.