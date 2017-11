Alejandra Guzmán sorprendió a una quinceañera

La reina del rock Alejandra Guzmán, aprovecho el tráfico de la ciudad y sorprendió a una joven mientras celebraba sus quinces años en Monterrey.

La cantante se encontraba en la ciudad para ofrecer un concierto, y cuando se dirigía hacia la imponente Arena Monterrey el coche en el que viajaba la intérprete de "Hey Güera" quedó al lado de una limusina blanca en la estaba un grupo de niñas festejando una fiesta de cumpleaños de una de ellas.

Cuando los autos se encontraban en pleno semáforo la rockstar salió a felicitar a la cumpleañera.

Los jóvenes al ver de quien se trataba enloquecieron y emocionados tomaron la mano de Alejandra saludándola con gran euforia.

AQUÍ PODRÁS VER EL VIDEO

Actualmente la Guzmán se encuentra de gira junto con Gloria Trevi en el Tour "Versus Word" además anunciaron el lanzamiento oficial del CD-DVD, el cual fue grabado en vivo desde la Arena Ciudad de México.

Distintos portales de noticias reportan que se hizo una conferencia de prensa en la ciudad de Guadalajara, y en ella, ambas contaron lo que siente por este logro profesional en sus respectivas carreras.

Alejandra Guzmán manifestó que han hecho buena dupla en estos conciertos, "nos amamos, pero nos desgarramos entre nosotras, y ha funcionado, los fans están felices y nos da mucho gusto que esto se lo puedan llevar a casa en un CD-DVD".



La roquera mencionó que ella y Gloria desprenden una energía inimaginable durante sus conciertos.

"Por lo que es bonito el poder compartir todo esto, ya que hasta nos besamos en el video".

Alejandra, creadora de éxitos como "Mírala,míralo" y "Mala hierba" comentó que le encanta el principio de cada show por toda la adrenalina y los nervios que sienten.

"Y de pronto ante el grito de los asistentes salimos a entregarnos por completo durante toda la velada".

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán dijo estar orgullosa de Gloria porque ha salido adelante de cosas muy duras en su vida, y que son muchas cosas las que admira en ella como persona y artista, pero más, que siempre sale a brillar al escenario pase lo que pase.



"De Gloria Trevi me llevo muchas anécdotas que me compartió, jamás haría un concierto con otro cantante más que con ella, porque este proyecto no cualquiera lo acepta y se la juega como ella lo hizo conmigo, y cada quien hacemos lo que queremos en el escenario".