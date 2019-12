Alejandra Guzmán y Paulina Rubio unidas para su nueva gira

Luego de que se comenzará rumorear sobre una posible colaboración musical entre las cantantes mexicanas Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, esta tarde se confirmó que las dos estarían por primera vez unidas y luego de una interminable pelea en una gira musical llamada "Versus Tour".

El rumor lo dio a conocer la popular cuenta de espectáculos Chamonic, por medio de Instagram con una imagen de las dos cantantes en donde revelaba que le habían contado que la gira "Versus" estaba confirmada para el año 2020, en donde participarían Alejandra y Paulina.

ATENCION. Les cuento !!! Que me dijeron �� ... que Está confirmado para todo el año 2020 la gira “Versus” en esta ocasión con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán.La pregunta es ¿ será que llenaran igual que cuando estuvo Gloria Trevi? ....., Sumado a que esta rivalidad es real, ellas dos no se llevan bien y hasta la fecha no se soportan según dicen , será ? Que limaran asperezas para subirse al escenario? SE IMAGINAN LOS FANS EN ESOS CONCIERTOS , son muy intensos algunos �� Y se imaginan q canten juntas", se lee en la descripción de la imagen.