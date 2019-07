Alejandra Guzmán y Silvia Pinal, criticadas por sus rostros

Lo que sería la instantánea perfecta para Alejandra Guzmán, no lo fue para usuarios de las redes sociales, quienes le lanzaron fuertes críticas por como luce el rostro de la cantante de 51 años de edad hoy en día.

La instantánea la publicó en su cuenta de Instagram, a lado de su madre Silvia Pinal, a quien le dedica un lindo mensaje.

“Mami te amo te admiro y te necesito gracias por darme el mejor ejemplo trabajar y brillar con mi propia luz”, decía acompañada de la imagen, en la que se ve a la Guzmán abrazar a la primera actriz Silvia Pinal.

Pero lejos de quedarse en un hermoso momento, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad en hacerle ver a la cantante que su rostro ya no era igual al de antes, pues recordemos que la rockera se ha hecho sus “arreglitos”, los cuales parece ser que no le han gustado a muchos de sus seguidores pues señalan que no las necesitaba y hasta la compararon con su madre diciéndole que no sabían quién era la madre y la hija.

Incluso hay personas que cuestionaron su papel de madre y le cuestionaron sus diferencias que ha tenido con Frida Sofía.

“Indirectas? ¡Ojalá no lo fueran! ¡Es feo que una madre sea cruel con su hija o al revés, que triste que pase esto!”, “Si tú a tú edad necesitas a tu mama imagínate tu hija?”, fueron algunos de las fuertes señalaciones que recibió en Instagram.

Por otro lado, hubieron algunos fans que la apoyaban totalmente y les daba muestra de su cariño a la cantante, haciéndole halagos o bendiciéndolas y hasta mostrando su admiración hacia la madre de Alejandra Guzmán, Silvia Pinal.

Sin embargo, a pesar de estas críticas, Alejandra Guzmán prefirió hacer caso omiso a los insultos e hizo otra publicación en video jugando con su madre, en donde saludaba a sus fans.