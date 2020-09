Alejandra Guzmán y Silvia Pinal se dejan ver sin maquillaje a sus 52 y 88 años

México.- Madre e hija lucieron despampanantes hoy, se trata de la señora Silvia Pinal y su hija Alejandra Guzmán, quienes posaron sin maquillaje en una fotografía que compartieron en las redes sociales de la cantante, mostrando cómo lucen al natural a sus 88 y 52 años respectivamente, logrando recibir cientos de halagos en la sección de comentarios.

Entre los comentarios, las estrellas iniciaron un duelo para definir quién luce más hermosa sin maquillaje, pues sus seguidores comenzaron a dar los puntos a favor y en contra de la imagen de cada una y ambas terminaron ganando, pues su imagen es incomparable.

La cantante de pop-rock escribió en la descripción de la fotografía: "De tal palo tal astilla", revelando que madre e hija tienen mucho en común. Las dos posaron simulando aventar un beso al lente de la cámara.

Cuiden a doña Silvia Pinal, es uno de los pocos tesoros que le queda a México. Larga vida reina", "Que tal como se me ven. Los ojos a mi Ale le brillan... A mi verla bien", "Hermosas las dos", "Par de guapas y talentosas", "Mi madre es fan de Silvia Pinal, y yo de Alejandra.... Mujeres ponderadas", se lee entre los comentarios de la imagen.

Cabe mencionar que durante los últimos meses la familia se ha visto envuelta en fuertes polémicas, esto debido a que se sigue hablando sobre las diferencias entre "La Guzmán" y su hija Frida Sofía. Además, también se reveló que la actriz de oro perdió la exclusividad con Televisa.

Por otro lado, Giordana, la nieta de Silvia Pinal e hija de su hijo Luis Enrique, confesó que es bisexual, lo que llamó la atención de los medios de comunicación y también dio mucho de qué hablar.

La cantante y modelo Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reveló recientemente a través de sus redes sociales que se encuentra preparando un documental en el que contará su historia, su propia versión de la relación que mantuvo con su madre, una vida llena de polémicas y peleas.

La intérprete indicó que busca realizar este proyecto con la intención de contrarrestar la mala imagen que se tiene de ella en la prensa, además, señaló que logró superar una etapa muy dura de su vida y muy oscura, por lo que desea mostrarle a las personas cómo lo hizo.

Quiero contar mi historia para que me entiendan, yo sé que es difícil porque a veces ni yo me entiendo, pero lo quiero contar porque ya superé esa etapa, fue muy fea pero muy valiosa y me enseñó a sobrevivir", aseveró sobre su nuevo documental.