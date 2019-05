Alejandra Guzmán y el terrible desaire que hizo a Frida Sofía

Frida Sofía volvió a despotricar en contra de su madre Alejandra Guzmán y esta vez fue por el desplante que le hizo en uno de los conciertos que ofreció con Gloria Trevi en la gira Versus.

Resulta que la modelo le pidió a la cantante abrir uno de los conciertos de la exitosa gira, pero la rock star, le dijo que no, pues no creía conveniente que su hija participara en el show.

Me dijo pues no creo porque esto es un Versus tour y dije bueno tienes razón en realidad es Versus Gloria con Alejandra, pues igual no es el momento...", dijo Frida.