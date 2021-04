Alejandra Ley promete carcajadas en la serie Se rentan cuartos

México. La actriz mexicana Alejandra Ley forma parte de la tercera temporada del programa de comedia Se rentan cuartos, una serie que da voz de forma digna a la comunidad LGBT+ y apoya la equidad de género en la pantalla.

Se rentan cuartos es protagonizada por Itatí Cantoral y aborda la historia de una familia que, tras verse en bancarrota, tiene que vivir en una casa vieja ubicada en un barrio popular de la Ciudad de México, además la convertirán en casa de huéspedes para sacar un poco de dinero y susbistir.

Leer más: Pepillo Origel revela que recibió amenazas de muerte tras vacunarse contra Covid-19 en Estados Unidos

Alejandra Ley, actriz originaria de CDMX, (1984), comparte que se siente emocionada por formar parte de este proyecto de televisión en el que hay muchas risas, pero también reflexión por muchos temas que tocan.

Me encanta que el humor que se maneja no tenga tabúes ni límites y que podemos decir muchas cosas que en otros canales no se dicen, como eso de que puede haber una pareja lésbica, cosa que no sucede en televisión abierta, y si sí sucede, existe de otra manera.”