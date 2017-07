Alejandra y el día en que su amado se mató frente a ella

Alejandra Maldonado vivió un momento horroroso que la marcó de por vida. Tenía 17 años de edad cuando su pareja tomó la decisión de quitarse la vida frente a ella.

Alejandra Maldonado. Foto: Twitter

En entrevista con "Ventaneando", la actriz comparte que tuvo que tomar ayuda psicológica para superar lo sucedido. "Me dejó marcada y dolida. Aprendí a salir, a levantarme, a enfrentarme a las adversidades. Fue algo fuerte. De repente tomo tratamientos, tengo un amigo sacerdote y es quien me ha ayudado mucho a salir adelante."

Maldonado no citó el motivo por el cual su pareja decidió terminar con su vida. "Ya no quiero seguir hablando de eso porque me duele. Son cosas que duelen...".