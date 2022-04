Alejandro Amenábar cumple 50 años y más de media vida dedicada al cine

Madrid. Alejandro Amenábar está de celebración al cumplir 50 años, treinta de los cuales los ha dedicado por entero al cine. Siete películas, un Óscar, un Globo de Oro y nueve premios Goya marcan su medio siglo de una vida que cambió cuando conoció a José Luis Cuerda, al que calificó como “su segundo padre”.

Alejandro nació en Chile en 1972 porque su madre, española, se había casado en este país con un trabajador chileno. Pero fue en 1973, a raíz del golpe de estado de Augusto Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende, cuando la familia viajó a Madrid para instalarse en la localidad de Paracuellos del Jarama.

Amenábar apenas veía televisión e iba al cine, pero pronto se aficionó a la imagen. Trabajos puntuales como jardinero o reponedor de almacén le permitieron comprar su primera cámara de vídeo antes de ingresar en la Facultad de Ciencias de la Información cuya carrera de Comunicación Audiovisual nunca llegó a terminar por considerarla alejada de la realidad profesional.

Su vida profesional cambió en 1993 cuando conoció a José Luis Cuerda. El padre de una de las actrices de su primer cortometraje, “Himenóptero”, le habló al director albaceteño de un chico que dirigía, escribía guiones, componía música y operaba como montador. Nada más conocerlo, Cuerda le animó a concluir el guion de “Tesis”, su ópera prima y se comprometió a buscarle una productora.

Después de llamar a varias puertas y no obtener respuesta afirmativa, Cuerda apostó por el joven y creó “Las Producciones del Escorpión” para producir la cinta. Esta se estrenó en 1996 y tuvo un sobresaliente éxito de público y crítica.

Obtuvo siete de los ocho premios Goya a los que estaba nominada y, de ellos, tres acaparó el propio Amenábar (mejor película, mejor director novel y mejor guion original). Los tres primeros de una lista que, por el momento, se extiende hasta los nueve.

El 4 de febrero de 2020, cuando Cuerda falleció, Amenábar recordaba aquella apuesta del que consideraba “un segundo padre” y “uno de los grandes de la cultura española”. “Fue la persona que me abrió las puertas. Yo no tenía ninguna conexión con el mundo del cine y él vio un corto mío y me llamó cuando aún estaba en la universidad”, recogía EFE.

La colaboración entre ambos cineastas se prolongó con dos cintas más, “Abre los ojos” (1997) y “Los otros” (2001) que le permitió introducirse en Hollywood, ya que estaba protagonizada por Nicole Kidman y producida por el entonces su marido, Tom Cruise. La película volvió a triunfar en los premios Goya logrando ocho de las quince nominaciones, incluyendo mejor película y mejor director.

En 2004, Amenábar ya vuela solo y dirige y produce “Mar adentro”, basada en la historia real de Ramón Sampedro, un exmarino que queda tetrapléjico tras un accidente de juventud que le mantiene postrado en cama durante treinta años y que reclama su derecho a morir mediante la aplicación de la eutanasia. De nuevo compone su banda sonora y escribe el guion con su amigo el también director Mateo Gil.

Esta cinta consolidó al cineasta y le otorgó el mayor reconocimiento en premios que hasta la fecha ha recibido una película española: el Óscar a la mejor película en habla no inglesa, el Globo de Oro, el León de Plata del festival de Venecia, el premio Independent Spirit y 14 de los 15 premios Goya, entre ellos mejor película, director, música y guion, todos ellos para el propio Amenábar.

Siempre celoso de su vida personal, quizás sorprendió que hiciera pública su homosexualidad en plena promoción de la película “Mar adentro” porque, según declaró, quería ser sincero consigo mismo y con los demás; “contribuir a normalizar la situación y evitar la ambigüedad del sí, pero no”. En 2015 se casaba con David Blanco del que se divorció en 2019, tras separarse de él el año anterior.

La filmografía del cineasta hispano-chileno, ya que mantiene las dos nacionalidades, se completa en la gran pantalla con las películas “Ágora”, “Regresión” y “Mientras dure la guerra”.

También ha dirigido la miniserie de aventuras “La Fortuna” para Movistar+, dos cortometrajes comerciales, “Vale” y “Danielle”, y el videoclip “Me encanta” del grupo musical español de pop Nancys Rubias.

Amenábar celebra sus 50 años de vida con una filmografía reconocida en las salas de cine de los cinco continentes y con reconocimientos como director, productor, guionista y compositor, e incluso dos cameos como actor en “Abre los ojos” y “Spanish Movie” lo que le convierten en un cineasta total que hace más de medio siglo aprobó con nota su “Tesis”.