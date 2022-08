Alejandro Basteri opina sobre CÓMO LUCE actualmente su hermano Luis Miguel

México. El repentino cambio de imagen de Luis Miguel ha acaparado la atención en redes sociales, pues sus fans reaccionan con comentarios de todo tipo y su hermano Alejandro Basteri opina también sobre cómo luce el famoso cantante.

Luis Miguel se ha mostrado últimamente en redes acompañado por amigos y una supuesta nueva guapa novia , también ha asombrado porque luce muy diferente en su aspecto físico.

En declaraciones al programa de televisión Despierta América, Alejandro Basteri da su punto de vista sobre cómo ve la nueva apariencia de su hermano Luis Miguel.

“Mi hermano es perfecto, yo lo amo, lo adoro, mis dos hermanos son perfectos, pero sí es increíble cómo se cuida, está siempre bien y, ante todo, es estar sanos”, dice el empresario.

Además Alejandro niega que existan problemas familiares entre él y sus hermanos, como se ha especulado recientemente en distintos medios de comunicación.

“Estamos totalmente bien, increíble, lo que tenemos es que ya no tenemos 20 años, lo vuelvo a repetir, cada quien tenemos una vida, viajamos, uno está en no sé dónde, el otro está en no sé dónde, y somos felices”.

Alejandro, hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri, aprovecha para aclarar que jamás ha estado molesto con lo que se habla de su vida en Luis Miguel, la serie, al contrario, el trabajo lo dejó más que complacido.

“Gracias a Netflix me dio la oportunidad de abrirme a hacer algo que es la ropa, porque yo estaba frenado totalmente y bloqueado, pero ahora que veo las cosas más claras. Estoy más que contento y feliz.”

Alejandro es originario de Cádiz, España, tiene 50 años de edad y se le conoce también con el apodo de "El Pichita"; según información en su biografía, se ha dedicado a los negocios en la rama de la construcción y es dueño de gasolineras.

Alejandro tiene dos hijos, Isabella Sofía, quien nació de la relación que tuvo con Alexandra Alcocer, y Pierre Alexander, a quien procreó con Bibiana Domit, sobrina de Carlos Slim.

Te recomendamos leer:

Además, Alejandro Basteri se dedica al mundo de la moda, pues recientemente lanzó una marca de ropa llamada Basteri, inspirada en su mamá, ya que Marcela amaba el diseño de modas.