Alejandro Basteri revela cómo es su relación con sus hermanos Luis Miguel y Sergio

México. Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, comparte cómo se lleva con él y también con su otro hermano Sergio. En entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando además habla de su negocio de ropa en honor a su mamá Marcela Basteri.

Alejandro indica que a pesar de estar unido con sus hermanos Luis Miguel y Sergio, no tiene una relación tan cercana con ellos, pues no se ven muy seguido.

“Ya no tenemos 15 años, cada quién tiene una vida, nos respetamos mucho, yo creo que tenemos una familia muy corta, pequeña, y yo soy muy respetuoso de mis dos hermanos, y siempre los voy a amar y siempre los voy a respetar en todos los sentidos. Intentamos vernos seguido, pero no tenemos 20 años…”, indica Alejandro.

También Basteri, quien tiene 49 años de edad, refiere que el paradero de su mamá Marcela Basteri es una incógnita, y precisamente en honor a ella es que ha sacado a la venta una marca de ropa que se puede adquirir en línea.

Basteri Collection es el nombre de dicha marca y Alejandro la creó en honor a su señora madre, lo comparte también a la periodista Pati Chapoy y deja en claro que este proyecto no es cuestión de negocios, sino "del corazón".

Pati Chapoy y Alejandro Basteri. Foto de Instagram

"Además esto de la ropa es algo honorífico que tuviera que ver con la memoria de ella (su mamá Marcela) que es tan importante en mi vida, y lo repito, que es a quien le debo la vida.”

Alejandro Basteri también reconoce que el proyecto de Luis Miguel, la serie, le hizo recordar parte de su vida que tenía bloqueada.

"Ahorita estoy reviviendo cosas que tenía tapadas totalmente, y gracias a esta eventualidad que es abrir el tema de mi familia, pues empiezo a sentir como que una emoción especial, de mucho extrañar", refiere Basteri en la misma entrevista con Ventaneando.

El no menos famoso hermano de Luis Miguel también comparte a Pati Chapoy que vive solo desde los 14 años de edad y en la vida se ha preparado para salir adelante por si solo.

"¡Hasta mecánico soy!, estudié dirección y cinematografía, multimedia, televisión, mercadotecnia, actuación de teatro, pintura, dibujo, y siempre he estado en el arte. Me dejaron desde los 14 años, nos dejaron, mi vida me dio la oportunidad de estar aprendiendo cosas por mí solo”.

Alejandro es el segundo hermano de Luis Miguel y nació en agosto de 1972, en Cádiz, España, y es conocido también como "El Pichita".

A diferencia de sus hermanos, disfrutó mayor tiempo en compañía de su mamá Marcela, puesto que su papá Luisito Rey y Luis Miguel se iban de gira; tras la ruptura con su padre, Alejandro renunció de manera pública al apellido Gallego.

Foto de Instagram @abasteri

Alejandro Basteri tiene una hija y un hijo, la mayor, de nombre Isabella Sofía, fruto de su relación con Alexandra Alcocer, y el más pequeño, Pierre Alexander, quien nació en 2010, a quien procreó con quien fuera su pareja Bibiana Domit, quien es sobrina del magnate mexicano Carlos Slim.