Alejandro Fernández, "El Potrillo", fue denunciado por su imitador Emmanuel Mercado "SimiPotrillo"

El cantante mexicano Alejandro Fernández, conocido como "El Potrillo", fue denunciado por su imitador Emmanuel Mercado "SimiPotrillo". Esta persona asegura que no busca ninguna compensación económica, simplemente quiere limpiar su nombre y una disculpa pública por parte del hijo del fallecido Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán".

Todo comenzó en el 2019, cuando Alejandro Fernández demandó a Emmanuel Mercado "SimiPotrillo", por el uso de su imagen. Tras el inicio de la pandemia del Covid-19, dicha demanda se prolongó. El imitador de "El Potrillo" alega que este proceso legal en su contra, ha afectado su imagen y su trabajado se ha mermado.

En días recientes, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, citó a Alejandro Fernández y a su imitador, para aclarar y resolver esta situación, sin embargo, el cantante envió a su representante legal.

En una entrevista para Publimetro, Emmanuel Mercado comentó que la única intensión "es limpiar nuestro nombre, porque se manchó de una manera injusta por parte de Alejandro Fernández, no hubo argumentos".

No me interesa ni un centavo, ni remuneración, ni nada, solo queremos trabajar, hubo afectación moral y con mi chamba por eso estamos recurriendo a lo mismo que ellos, una cuestión legal, yo no empecé esto.