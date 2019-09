Alejandro Fernández defiende a fan que le regaló ramo de flores

Tijuana, Baja California.- Alejandro Fernández se presentó recientemente en el Palenque de la Feria de Tijuana, donde un fanático no la pensó dos veces, con un ramo de flores en una de sus manos, buscó como burlar la seguridad y llegar hasta el cantante.

"El Potrillo" interpretaba uno de los éxitos de su amplio repertorio ofrecido en el palenque de la ciudad fronteriza, cuando de pronto, este fan logró llegar hasta el redondel. Como era de esperarse el equipo de seguridad rapidamente lo interceptó; una de estas personas con un semblante molestó le reclamó por lo que había hecho. "¡Déjalo!", le gritaba el público al elemento de seguridad.

Acto seguido, Alejandro Fernández defendió a su fan y pidió a la persona de seguridad que lo dejará en paz, para después saludarlo y darle un abrazo. El fanático se conmovió por el gesto del hijo de Don Vicente Fernández; el público en el palenque ovacionó a ambos. Luego de haber intercambiado algunas palanbras, "El Potrillo" aceptó con mucho gusto y humildad el ramo de flores que este joven le llevó.

Estás imágenes se viralizaron en redes sociales.

Luego de su show en el Palenque de la Feria de Tijuana, el cantante agradeció a sus fans: "Tijuana, siempre me siento en casa con ustedes, gracias por seguir 'Rompiendo fronteras' conmigo".

Por otra parte, el empresario Carlos Bremer reveló la forma en que Luis Miguel logró liquidar su deuda con Alejandro Fernández, luego de que "El Sol" incumpliera con una gira que había pactado con “El Potrillo”.

Tras rumores de que Luismi le debía más de 10 millones por concepto de adelantos, el empresario regiomontano aclaró en entrevista para el programa Suelta la Sopa que realmente fueron 6.5 millones lo que "El Sol" debía.

“A mí me pidieron que si podía hacer un plan de cómo podía revivir este gran ídolo. Yo también ofrecí financiar, pero no fue necesario con el esquema que se hizo. Parece que ya salió de casi todas las deudas. La verdad es que fue el gran apoyo de Miguel Alemán Magnani, importantísimo. La gran aportación de Alejandro Soberón coordinando todos los conciertos, reviviéndolo. Yo ofrecí la parte que se necesitaba, pero luego negociamos con la gente a la que se le debía. Y con cada concierto se fue saldando: no hubo necesidad de poner más dinero. Es por el esfuerzo que ha hecho Luis Miguel de cumplir y ser el ídolo que era”.

El empresario no dudó en agradecer al hijo de Don Vicente Fernández la disposición que tuvo con Luis Miguel. “Quiero felicitar a Alejandro Fernández por darle la oportunidad a Luis Miguel de pagarle”.